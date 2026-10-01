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Surat Prabowo Diterima DPR RI, Berisi Nama Calon Kapolri Pengganti Jenderal Sigit

Surat Prabowo Diterima DPR RI, Berisi Nama Calon Kapolri Pengganti Jenderal Sigit
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Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - DPR RI menerima surat bernomor R57/Pres/2026 tertanggal 30 September 2026 dari Presiden RI Prabowo Subianto yang berisi usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

Hal demikian seperti disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

"Surat dari Presiden dan Ketua DPR nomor R57/Pres/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," kata dia, Kamis.

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Diketahui, Kapolri saat ini dijabat Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Posisi itu nantinya akan ditempati Komjen Suyudi Ario Seto. 

Habiburokhman menyebut DPR telah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menugaskan Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

"Tadi menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri," kata legislator fraksi Gerindra itu.

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Adapun, Jenderal Sigit menjabat Kapolri sejak 2021 atau ketika masa kepemimpinan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Sigit menjabat Kapolri setelah sebelumnya menempati posisi Kabareskrim Polri masa jabatan 6 Desember 2019-27 Januari 2027.

Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

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