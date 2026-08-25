Ratusan Murid SD di Batanghari Bacakan Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan murid TK dan SD Yayasan Asiatic Persada di PT Berkat Sawit Utama, Sei Temidai, Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Jambi membacakan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/8).

Mereka mendengarkan secara seksama kata demi kata dari Kepala Sekolah, Wadi, SPd, mengenai nasib sekolah mereka.

Tak hanya nasib sekolah belum jelas, masa depan pendidikan mereka juga dipertaruhkan usai keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5287 K/Pdt/2025, tanggal 30 Desember 2025.

Tempat anak-anak itu bersekolah menjadi lahan yang masuk dalam gugatan dan terancam akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Selain nasib ratusan murid TK dan SD, ribuan warga bergantung hidup mereka terhadap PT Berkat Sawit Utama (BSU) juga semakin tak jelas seperti apa ke depannya.

"Kami tak tahu sekolah tempat kami menuntut ilmu, mengajarkan kami lebih pintar ini akan dieksekusi. Kawan-kawan semua pas tahu akan dieksekusi ikut sedih, tidak tahu harus bersekolah di mana lagi," cerita murid kelas 6 SD Asiatic Persada I, Rafi.

SD Asiatic Persada merupakan sekolah yang dikelola oleh Yayasan Sekolah Asiatic Persada, sesuai dengan nama perusahaan ketika itu, PT Asiatic Persada. Kini, nama perusahaan tersebut telah berubah jadi PT Berkat Sawit Utama (BSU).

Rafi berharap tempat mereka menuntut ilmu tidak dieksekusi oleh Pengadilan. Mereka hanya menginginkan bersekolah seperti hari-hari sebelumnya sama dengan murid-murid SD lainnya di seluruh Indonesia.