Surat Sudah Dikirim, Kejari Tunggu Izin Kemendagri Tahan Wakil Wali Kota Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih belum menahan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Kejari Kota Bandung masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk menahan Erwin.
Kasi Intel Kejari Kota Bandung Alex Akbar mengatakan setelah ada keputusan dan izin dari Kemendagri, maka kejaksaan akan segera menahan tersangka tersebut.
"(Penahanan) ketika izin sudah keluar," kata Alex Akbar saat dihubungi, Kamis (11/12).
Oleh karena itu, Kejari Kota Bandung telah mengirimkan surat izin penahanan kepada Kemendagri.
Menurut Alex, surat izin penahanan ini sudah dikirimkan secara berjenjang ke Kemendagri.
"Betul, (sudah kirim surat) izin penahanan. Kan, surat sudah dikirim secara berjenjang," ungkapnya.
Sebelumnya, Kejari Kota Bandung resmi menetapkan Erwin dan Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.
Kejaksaan mengungkap alasan belum menahan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kiprah Kemkomdigi Perkuat Ekosistem Digital Nasional
- Mendagri Perintahkan Dirjen Dukcapil Turunkan Tim ke 3 Provinsi Terdampak Bencana Sumatra
- Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Optimalisasi APBD dan Penguatan Inovasi Daerah
- Wakil Wali Kota Bandung Tersangka Jual-Beli Jabatan
- Mantan Wagub Maluku Utara Jadi Tersangka Korupsi, Begini Kasusnya
- Alasan Kejari Belum Umumkan Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Pemkot Bandung