Surat Tempo kepada Agrinas Picu Diskusi soal Advertorial
jpnn.com, JAKARTA - Tempo Media Group kembali menjadi perbincangan publik usai surat ajakan pertemuan untuk menawarkan kerja sama kepada Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota viral.
Langkah Tempo Media Group menjadi sorotan lantaran tawaran tersebut datang di tengah gencarnya pemberitaan Tempo soal kritik Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dan Agrinas Pangan Nusantara.
Surat itu sendiri ditandatangani langsung oleh Direktur Utama (CEO) PT Info Media Digital atau Tempo Digital Wahyu Dhyatmika bertanggal 7 Juli 2026.
Dalam surat tersebut Tempo Media Group meminta jadwal audiensi dengan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota pada Selasa, (14/7).
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, mengaku tidak habis pikir dengan soal munculnya tawaran kerjasama dari Tempo dalam konsep advertorial di tengah gencarnya pemberitaaan kritis soal Koperasi Desa Merah Putih dan Agrinas.
“Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih,” kata Joao Mota, Kamis, (23/7).
Lebih jauh, Joao mengaku terkejut usai mendapatkan surat dari Tempo Media Group soal penawaran kerja sama.
Ia tak menyangka bakal mendapatkan surat penawaran kerjasama dari Tempo Media Group.
Ia menyatakan, kekeliruan paling mendasar adalah menganggap bahwa media yang mengkritik suatu lembaga tidak boleh menerima iklan dari lembaga tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MPM Group Pererat Kolaborasi dengan Media
- Lewat Turnamen Padel, Fortabise Pererat Relasi Media dan Korporasi
- Bakom Mengajak Homeless Media Berkolaborasi, Amelia Berharap Tak Ada Konflik Kepentingan
- Edward Candra Tinjau Langsung Layanan Bank Sumsel Babel untuk Disabilitas
- Majas Ala Qodari soal WTS dan STW di Media
- Satgas PKH Selamatkan Aset Negara Rp 371 T Sejak Februari 2025