menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Surati KLH, AOC OKU Tegaskan Komitmen Perusahaan Taati Regulasi

Surati KLH, AOC OKU Tegaskan Komitmen Perusahaan Taati Regulasi

Surati KLH, AOC OKU Tegaskan Komitmen Perusahaan Taati Regulasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kunjungan anggota DPRD dan DLH Ogan Komering Ulu ke lokasi tambang PT Abadi Ogan Cemerlang untuk memastikan bahwa operasional yang dijalankan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Foto: dok. AOC OKU

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan tambang PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC), yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menyampaikan komitmennya menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

AOC OKU juga mengklarifikasi isu-isu tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 

Direktur AOC OKU Aman Subagio menyebutkan surat klarifikasi itu telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait sejumlah pemberitaan yang tidak tepat.

Baca Juga:

"Kami merasa penting untuk menyampaikan klarifikasi resmi, karena ada informasi di media yang kurang sesuai dengan realita lapangan, " kata Aman Subagio dalam pernyataan resminya, Sabtu (27/9).

Dia menegaskan perusahaan berkirim surat ke KLH untuk membuka ruang dialog yang lebih objektif. Isinya mencakup delapan poin penting, penjelasan berdasarkan temuan dan dokumen di lapangan.

"AOC OKU menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional tambang tidak berada dalam kawasan hutan produksi,* ujarnya.

Baca Juga:

Lokasi kegiatan sudah sesuai izin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dan dibuktikan melalui peta citra satelit. Perusahaan juga telah memiliki dokumen AMDAL serta izin lingkungan yang sah, diterbitkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP dan Bupati OKU.

"Semua proses perizinan dilakukan sesuai dengan prosedur, " tegasnya.

Surati KLH, AOC OKU menegaskan komitmen perusahaan menaati regulasi yang ditetapkan pemerintah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI