Surga Takjil Jalan Sabang, Jajanan Legendaris Ludes dalam Sekejap

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, kembali menjadi magnet bagi warga yang berburu menu berbuka puasa pada hari pertama Ramadan, Kamis (19/2).

Deretan pedagang kaki lima hingga kios kuliner legendaris memadati area ini dengan beragam tawaran takjil yang menggugah selera.

Hari pertama Ramadhan sore ini, Kamis, deretan pedagang kaki lima hingga kios legendaris menawarkan beragam menu menggugah selera dengan harga ramah di kantong, yang sangat cepat ludes digandrungi para pemburu takjil.

Salah satu yang paling diminati adalah aneka gorengan yang dijual mulai Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per buah.

Pilihannya beragam, dari bakwan, tahu isi, risoles, hingga tempe goreng tepung. Menariknya, gorengan itu bisa dinikmati bersama menu pendamping seperti bihun goreng dan mie goreng yang disajikan hangat, pas untuk mengganjal perut setelah seharian berpuasa.

Jika hendak berburu gorengan, pemburu takjil perlu datang lebih awal, sebab beberapa kios bahkan sudah mulai berbenah sejak sekitar pukul 17.00 WIB karena dagangannya sudah ludes diburu pembeli.

Tak jauh dari sana, tersedia pula batagor dan siomay dengan siraman bumbu kacang kental. Ada juga cimol Bojot Aa yang sedang kesohor karena memiliki tekstur kenyal gurih dengan taburan bumbu pedas asin hingga manis, serta pempek Palembang lengkap dengan kuah cuko yang segar.

Pencinta jajanan tradisional bisa mencicipi kue lekker dengan aneka topping, hingga rujak juhi khas Betawi yang memadukan juhi (cumi-cumi kering), kentang, kol, dan saus kacang bercita rasa unik.