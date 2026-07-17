SURGE Raih Penghargaan WBBA Gigacity Champion Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“SURGE”, IDX: “WIFI”, “Perseroan”) meraih penghargaan World Broadband Association (WBBA) Gigacity Champion Award di ajang Broadband Development Summit APAC 2026, atas keberhasilannya menghadirkan Starlite SUPER, layanan fixed broadband berbasis Wi-Fi 7 pertama di Indonesia dengan kecepatan hingga 2000 Mbps, dengan harga Rp250.000 per bulan.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen SURGE dalam mempercepat terwujudnya ekosistem Gigacity, melalui penyediaan layanan fixed broadband berkecepatan gigabit yang tidak hanya mengadopsi teknologi Wi-Fi generasi terbaru, tetapi juga menjadikannya dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Kehadiran Starlite SUPER menandai babak baru perkembangan fixed broadband Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan di kawasan Asia-Pasifik dalam implementasi layanan Wi-Fi 7 untuk masyarakat.

Penghargaan ini juga menjadi pengakuan internasional atas keberhasilan SURGE menghadirkan era Gigacity di Indonesia melalui layanan berteknologi Wi-Fi 7 berkecepatan hingga 2000 Mbps yang terjangkau, sekaligus menetapkan standar baru bagi perkembangan fixed broadband di kawasan Asia-Pasifik.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa inovasi bukan hanya tentang menghadirkan teknologi paling mutakhir, tetapi juga memastikan teknologi tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat. Melalui Starlite SUPER, kami ingin membawa pengalaman internet kelas dunia dengan kecepatan hingga 2000 Mbps ke rumah-rumah di Indonesia dengan harga yang tetap terjangkau," ujar Shannedy Ong, Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

Pencapaian tersebut dibangun di atas fondasi infrastruktur digital SURGE yang mengintegrasikan jaringan Fiber-to-the-Home (FTTH) berbasis XGS-PON dengan lebih dari 8.000 kilometer jaringan backbone serat optik di koridor perkeretaapian nasional.

Infrastruktur tersebut dikembangkan bersama NTT East, melalui kepemilikan saham oleh NTT eASIA sebesar 49% di WEAVE, anak usaha SURGE yang membangun dan mengoperasikan jaringan FTTH Starlite.

Untuk layanan Starlite SUPER, SURGE didukung oleh Huawei sebagai mitra teknologi global yang menyediakan solusi XGS-PON dan Wi-Fi 7 secara menyeluruh dalam mewujudkan layanan fixed broadband berkapasitas gigabit.