Suroso Isnandar Resmi Ditunjuk Jadi Dirut PLN Gantikan Darmawan Prasodjo, Digelar Lewat Zoom

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT PLN (Persero) Andi Arief mengonfirmasi adanya perombakan direksi berupa pergantian posisi Direktur Utama dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar dalam RUPSLB daring yang dihadiri langsung oleh Badan Pengelola (BP) BUMN.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Penggantian tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu (14/10) malam ini, pukul 18.30 WIB yang digelar menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

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RUPSLB tersebut, kata dia, dihadiri oleh seluruh direksi, komisaris, dan BP BUMN.

“Ada Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata,” ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, Suroso masih merangkap jabatan lamanya, yakni Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), hingga menemukan penggantinya.

Andi meyakini Suroso sebagai Direktur Utama yang baru akan melakukan transformasi lanjutan di PLN.

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi,” ujar Andi.(antara/jpnn)