Suroso Isnandar Resmi Jadi Dirut PLN, Begini Rekam Jejaknya di Dunia Kelistrikan
jpnn.com, JAKARTA - Lewat RUPS yang berlangsung Rabu (14/10/2026) malam, Suroso Isnandar resmi menjabat sebagai Dirut PT PLN (Persero) menggantikan Darmawan Prasodjo.
Lantas, bagaimana sepak terjang Suroso Isnandar di dunia energi kelistrikan tanah air?
Dilansir dari berbagai sumber, sebelum menjabat sebagai Dirut PLN, ia adalah Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN.
Suroso diangkat ke posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-159/MBU/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025.
Tak hanya itu, karier Suroso di PLN mencakup sejumlah posisi strategis, terutama dalam pengelolaan sistem tenaga listrik, pembangkitan, penyaluran, dan teknologi informasi.
Pada 2019–2021, ia menjabat General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi.
Selanjutnya, pada 2021–2022, ia memimpin PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali.
Suroso kemudian dipercaya sebagai Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi pada Direktorat Utama PLN Kantor Pusat untuk periode 2022–2023.
Lewat RUPS yang berlangsung Rabu (14/10/2026) malam, Suroso Isnandar resmi menjabat sebagai Dirut PT PLN (Persero) menggantikan Darmawan Prasodjo
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