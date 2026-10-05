Survei: 72 Persen Gen Z Indonesia Makin Aktif Jaga Kesehatan

jpnn.com - Kesadaran generasi muda Indonesia terhadap kesehatan dan kebugaran menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Asia Pacific Wellness Culture Survey 2026 yang dirilis Herbalife mencatat 72 persen Gen Z dan 79 persen Milenial di Indonesia mengaku lebih sering melakukan aktivitas terkait kesehatan dan kebugaran dibandingkan tiga tahun lalu. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 71 persen.

Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengatakan tren tersebut terlihat dari meningkatnya minat generasi muda terhadap berbagai aktivitas olahraga dan kebugaran.

Mulai dari lari, padel, pickleball, gym, pilates, futsal, hingga hiking kini semakin banyak dilakukan sekaligus dibagikan melalui media sosial.

Menurut dia, generasi muda tidak lagi melihat kesehatan hanya dari sisi fisik, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental, emosional, dan hubungan sosial.

“Komitmen terhadap kesehatan dan kebugaran ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi muda untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermakna dalam jangka panjang,” ujar Oktrianto dalam keterangannya, Senin (5/10).

Baca Juga: Local Pride Gen Z Mendorong Ekonomi Kreatif Masuk Panggung Dunia

Survei tersebut juga menemukan kualitas tidur menjadi aspek yang paling ingin diperbaiki Gen Z Indonesia dengan persentase 52 persen.

Selanjutnya, sebanyak 50 persen responden ingin meningkatkan kualitas nutrisi atau pola makan, 49 persen ingin memperbaiki kesehatan mental dan pengelolaan stres, sedangkan 36 persen menaruh perhatian pada kesejahteraan emosional.