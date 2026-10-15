Survei Adidaya Institute: Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Prabowo 60,3 Persen

jpnn.com - Survei nasional terbaru Adidaya Institute yang digelar pada 15–21 September 2026 mencatat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 60.3 persen.

Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto mengatakan di tengah tekanan ekonomi dunia dan keterbatasan sumber daya global, angka kepuasan terhadap Presiden Prabowo masih tergolong tinggi.

Dari data survei, responden yang ditanya apakah puas dengan kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden RI, sebanyak 60,3 persen menjawab puas, 36,2 persen tidak puas, sedangkan 3,5 persen tak menjawab.

"Temuan ini sekaligus menjadi pembanding bagi sejumlah survei lain yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap Presiden," kata Rahman Toha Budiarto saat merilis hasil survei di kantor Adidaya Institute, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Survei Adidaya Institute dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026, di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden yang dipilih secara acak bertingkat menggunakan metode probability sampling dari 124 titik sampling, di 122 kabupaten/kota. Margin of error survei ±2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Rahman menilai ada sejumlah alasan mengapa kepuasan terhadap Presiden Prabowo tetap kuat. "Pertama, mayoritas publik menilai kondisi pertahanan, keamanan, dan politik di bawah kepemimpinan Prabowo berjalan baik," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa 61,3 persen responden menilai pertahanan nasional (TNI) sudah cukup kuat, 54,8 persen menilai keamanan dan ketertiban masyarakat sudah terjaga, dan 53,5 persen menilai kondisi politik nasional cukup stabil. Lebih dari separuh responden juga menilai kebebasan berpendapat sudah baik (54,1 persen) dan pemerintah sudah bekerja baik dalam memberantas korupsi (54,0 persen).

"Rasa aman dan stabilitas adalah fondasi. Publik melihat negara hadir menjaga keamanan dan ketertiban, politik relatif tenang, dan pemerintah serius memberantas korupsi. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, rasa aman seperti ini sangat dihargai masyarakat," tutur Rahman.