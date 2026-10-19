Survei Adidaya Institute: TNI Lembaga Negara Paling Dipercaya Publik

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Adidaya Institute menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga negara paling dipercaya, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto memiliki kinerja paling baik. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Adidaya Institute terkait dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin (19/10).

Berdasar survei 15-21 September 2026 di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden, 81 persen percaya dengan TNI, sedangkan 14 persen menilai sebaliknya.

Lembaga yang berada di peringkat kedua, yakni Presiden. Sebanyak 76 persen responden percaya dengan lembaga kepresidenan, sedangkan 20 persen menilai sebaliknya.

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Peringkat ketiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan 74 responden percaya dengan lembaga itu, dan 18,5 persen menilai sebaliknya.

Survei itu juga memberi kuesioner terkait sosok pimpinan lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya.

Di peringkat pertama ialah Ketua KPK Setyo Budiyanto. Sebanyak 32,8 responden menilai Ketua KPK Setyo Budiyanto memiliki kinerja paling baik. Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin 28,5 persen, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo 23,3 persen, dan Ketua Mahkamah Agung Sunarto 15,3 persen.

Adapun populasi survei adalah penduduk (WNI) yang terdata di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2024, berdasarkan database tempat pemungutan suara (TPS). Dalam survei itu, 60,3 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Jumlah responden survei, yaitu 1.240 orang yang diambil secara proporsional dan berimbang berdasarkan padat jumlah penduduk (padat DPT) di 38 Provinsi.