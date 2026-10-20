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Survei ASI: Kepercayaan Publik kepada Pemerintahan Prabowo Tembus 61,4 Persen

Survei ASI: Kepercayaan Publik kepada Pemerintahan Prabowo Tembus 61,4 Persen
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Survei Arus Survei Indonesia (ASI) mencatat 61,4 persen masyarakat percaya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Survei Arus Survei Indonesia (ASI) mencatat 61,4 persen masyarakat percaya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Sektor kesehatan dan pendidikan juga mendapat penilaian positif.

Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an memaparkan hasil survei tersebut dalam diskusi bertajuk “Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10).

Survei nasional itu dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026. Hasilnya menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo masih berada di atas 60 persen.

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“Sebanyak 61,4 persen masyarakat menyatakan percaya kepada pemerintahan Prabowo,” kata Ali Rif’an dalam pemaparannya.

Selain mengukur kepercayaan publik, ASI mencatat penilaian masyarakat terhadap sejumlah sektor pemerintahan. Bidang kesehatan memperoleh penilaian positif sebesar 61,5 persen.

Sementara itu, bidang pendidikan mencatat penilaian positif sebesar 55,4 persen.

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Menurut Ali, kedua sektor tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penilaian masyarakat itu, kata dia, dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata.

Survei Arus Survei Indonesia (ASI) mencatat 61,4 persen masyarakat percaya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

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