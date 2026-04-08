Survei Capres di Sumbar, Elektabilitas Prabowo Teratas, Muncul Nama Teddy
jpnn.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia mengeluarkan temuan berjudul Survei Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dilaksanakan pada 19-29 November 2025.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro membenarkan informasi temuan pihaknya yang dilaksanakan 19-29 November 2025.
"Ya, ini survei lama beberapa bulan lalu menjelang pada akhir 2025," kata Bawono melalui layanan pesan, Rabu (8/4).
Indikator menghitung angka elektabilitas capres di Sumbar dengan top of mind serta berbagai simulasi semi terbuka.
Dalam simulasi top of mind, nama Presiden Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi dengan 43,2 persen.
Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan menempati posisi kedua dalam simulasi top of mind dengan elektabilitas 19,1 persen.
Berturut-turut setelah itu muncul nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (1,9 persen), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (1,5 persen), eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (1,2 persen), hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (0,3 persen).
Elektabilitas Prabowo kembali tinggi berdasarkan simulasi sepuluh nama dengan angka 56,2 persen.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Prabowo yang teratas disusul Anies Baswedan, dan muncul nama Seskab Teddy Indra Wijaya.
