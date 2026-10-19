Survei CELIOS: Kerugian Ekonomi Akibat Karhutla Januari-Agustus Capai Rp123 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengeluarkan laporan riset terbaru terkait kerugian ekonomi dan kesehatan dari Karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 202.

Total biaya ekonomi dan biaya kesehatan dari karhutla di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026, berpotensi mencapai Rp39,29 hingga 123,1 triliun.

“Kerugian ekonomi Rp123,1 triliun setara 49,1 persen proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Tengah 2026,”ucap Direktur & Founder CELIOS Bhima Yudhistira, pada Senin (19/10).

Dia menyebutkan bahwa angka itu belum menghitung skenario meluasnya Karhutla hingga akhir 2026.

Kemudian, untuk total biaya ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp29,54 triliun dan menghilangkan potensi penerimaan pajak daerah mencapai Rp269,86 miliar.

Total biaya kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis mencapai Rp9,75 triliun yang berasal dari biaya kesehatan langsung dan biaya kesehatan tidak langsung dari yang diakibatkan oleh karhutla.

“Total Biaya Kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis dan bergejala dari efek Karhutla mencapai Rp93,56 triliun,” jelasnya.

Biaya tersebut setara 67,6 persen total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026. Beban juga akan ditanggung oleh lonjakan klaim BPJS Kesehatan dan mengurangi daya beli masyarakat yang menjadi korban Karhutla. (dit/jpnn)



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