Survei Cyrus: Masyarakat Mendukung MBG, tetapi Menginginkan Perbaikan Tata Kelola
jpnn.com, JAKARTA - Survei Cyrus Network yang dilakukan secara daring menunjukkan bahwa publik mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, program itu diminta juga harus disertai dengan perbaikan implementasi dan tata Kelola.
Peneliti Utama Cyrus Network Syahril Ilhami mengatakan sebanyak 65,4 persen masyarakat mendukung MBG.
“Namun 45,6 persen masyarakat menginginkan perbaikan dalam implementasi. Jumlah ini cukup besar, hampir 70 persen dari pendukung MBG menginginkan perbaikan,” ucap Ilhami.
Ilhami juga menjelaskan, terdapat 3 alasan utama dari dukungan publik terhadap MBG, yaitu MBG dinilai membantu pemenuhan gizi masyarakat 31,5 persen, mengurangi beban ekonomi keluarga 28,4 persen.
Serta mendukung kesehatan anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui 23 persen.
“Ada alasan lain, seperti mendorong pemerataan kesejahteraan 6,8 persen, memiliki dampak jangka panjang bagi generasi muda 4,3 persen, serta mendukung UMKM dan petani lokal 4,1 persen semuanya masih dalam persentase yang kecil,” jelasnya.
Sedangkan bentuk perbaikan implementasi dari keberlanjutan MBG, lanjut Ilhami, dapat terbaca dari alasan publik yang saat ini tidak mendukung program tersebut.
