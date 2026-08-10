Survei FSP BUMN Bersatu: 81,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Pada survei FSP BUMN Bersatu tercatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai angka 81,3 persen.

Kepala Departemen Litbang FSP BUMN Bersatu Tri Widodo Sektianto menyampaikan survei tersebut dilaksanakan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.243 responden.

Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Para responden menilai sosok dalam diri Prabowo adalah pemimpin yang tercerahkan (enlightening leader), yakni sosok yang memiliki kesadaran tinggi, memimpin dengan memberi teladan, serta menginspirasi dan melayani timnya bukan sekadar memberi perintah," jelas Tri Widodo Sektianto dalam keterangannya, Senin (10/8).

Selain menilai kepuasan publik atas kinerja Prabowo Subianto, dalam survei kali ini juga memotret kondisi ekonomi secara fundamental yang menunjukkan nilai positif dan keyakinan ekonomi akan membaik, tetapi suasana pikiran masyarakat cenderung mayoritas negatif.

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Dalam survei ini memotret persepsi kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat yang cukup berat.

Kondisi ini diiringi berbagai kekhawatiran variable ekonomi yang ada.