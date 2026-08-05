Survei IDM: 82,7% Publik Percaya Transparansi Danantara, Modal Menjadi Korporasi Dunia

jpnn.com - Danantara Indonesia dinilai turut memberikan optimisme kepada publik karena sinyal kinerja positif lembaga pengelola investasi milik negara itu.

Capaian tersebut terekam dalam survei Indonesia Development Monitoring (IDM) bertajuk Evaluasi Kinerja Danantara oleh Publik & Isu-Isu Strategis Danantara dalam Satu Setengah Tahun berdirinya Danantara.

Survei IDM mencatat 87,1 persen responden menilai Danantara telah dibentuk sesuai mandat sebagai dana kekayaan negara. Meski demikian masih ada 10,5% responden menilai belum sesuai mandat, dan ada 2,4% responden memilih tidak berikan jawaban.

Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman dalam rilis survei lembaganya menyampaikan terkait transparansi tata kelola khusus investasi oleh BPI Danantara, 82,7 persen responden percaya bahwa BPI Danantara telah transparan, 12,9 persen responden menilai belum percaya, dan 4,4 persen responden memilih tidak berikan jawaban.

"Kepercayaan besar tersebut menjadi sinyal bahwa publik mulai melihat potensi Danantara sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aset dan investasi negara. Dan Tingkat kepercayaan publik terhadap peran BPI Danantara," kata Dedy, dikutip dari rilis IDM, Kamis (5/8/2026).

Kemudian, 70,8 persen (gabungan antara sangat percaya 50,1 persen dan cukup percaya 20,7 persen) responden percaya BPI Danantara berperan menjadi instrumen stabilitas ekonomi nasional jangka panjang, 27,3 persen tidak percaya (gabungan antara kurang percaya 19 persen dan sangat tidak percaya 8,3 persen), 1,9 persen responden tidak menjawab.

"Ukuran sebuah korporasi bisnis pertama adalah tingkat kepercayaan publik terhadap korporasi tersebut yang merupakan salah satu penilaian utama dalam mengukur legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap sebuah institusi bisnis," tutur Dedy.

IDM juga merekam respons atas kinerja BPI Danantara dalam 1,5 tahun sejak didirikan. Hasilnya, 80,7 persen responden puas, 17,3 persen tidak puas, sedangkan 2 persen responden memilih tidak berikan jawabannya.