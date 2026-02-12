Survei Indekstat: Elektabilitas Prabowo Ditempel Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Indekstat Research & Data Science merilis survei nasional terbaru bertajuk “Peta Elektoral Januari 2026” untuk mengukur elektabilitas para pemimpin dan partai politik.

Head of Politic Indekstat Konsultan Indonesia, Saiful Muhjab menuturkan bahwa dari hasil survei ini didapat bahwa jika pemilu diadakan hari ini pasangan Prabowo-Gibran tetap akan menggungguli pesaing lainnya. Prabowo-Gibran unggul dengan persentase 67,4 persen, sedangkan Anies-Cak Imin 12,1 persen, Ganjar-Mahfud 5,1 persen.

Selain itu, dari hasil survei juga menyebut dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tingkat kepuasan publik yang cukup baik, mencapai 79,2 persen.

Kemudian ditambah dengan nilai persepsi positif terhadap kinerja pemerintah pusat yang mencapai 85,8 persen serta tingginya optimisme masyarakat sebesar 82,6 persen yang meyakini Indonesia akan menuju arah yang lebih baik ke depan.

Sementara untuk level elektoral partai politik, Gerindra masih memimpin dengan elektabilitas secara tertutup sebesar 37,0 persen, kemudian disusul oleh PDIP 7,9 persen, PKB 7,7 persen, Demokrat 6,9 persen, Golkar 5,8 persen, PKS 5,3 persen, dan PAN 3,9 persen.

Saiful menuturkan bahwa secara spesifik, kelompok pemilih paling loyal ditemukan pada pendukung PKS (78,5 persen), PDI Perjuangan (77,4 persen), Golkar (74,1 persen), Gerindra 72,3 persen, dan Nasdem 72,2 persen..

Saiful mengatakan kekuatan politik juga tercermin pada peta dukungan tokoh potensial pada 2029, Prabowo Subianto masih mendominasi bursa capres dengan elektabilitas secara tertutup 48,9 persen, diikuti oleh Dedi Mulyadi 16,9 persen dan Anies Baswedan 10,1 persen.

Secara kewilayahan, dominasi elektabilitas secara tertutup calon presiden dalam bursa 2029 saat ini terkonsentrasi pada tiga figur utama dengan basis kekuatan wilayah yang kontras.