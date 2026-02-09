Survei Indikator Ungkap Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo, Dasco: Kami Introspeksi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menjadikan temuan terbaru Indikator sebagai masukan hingga bahan introspeksi.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal tingkat kepuasan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen menurut data Indikator.

"Itu kami anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Sebab, kata Wakil Ketua DPR RI itu, ada catatan yang menjadi perhatian Gerindra ketika melihat angka kepuasan terhadap Prabowo.

"Masih ada yang kami lihat juga berupa catatan-catatan, yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo," ujar Dasco.

Satu di antaranya, kata dia, munculnya angka 2,2 persen pihak yang tidak puas sama sekali atas kinerja Prabowo sebagai Presiden RI.

"Ya, walaupun cuma sekitar 2 atau 3 persen, tetapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan nantinya," kata Dasco.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia membeberkan survei nasional berjudul Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Minggu (8/2).