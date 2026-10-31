Survei IndocPolls: Seskab Teddy Dinilai Terbaik, Nusron Menteri Berkinerja Terburuk

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sepanjang dua tahun pemerintahan telah melakukan delapan kali reshuffle terhadap jajaran pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Pergantian menteri ataupun kepala badan/lembaga lainnya merupakan hak prerogatif presiden, meski demikian publik memiliki penilaian sendiri terhadap kinerjanya.

Temuan survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) menunjukkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai pejabat terbaik dengan penilaian sebesar 15,8 persen.

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Angkanya tidak terpaut jauh dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang meraih 13,6 persen.

Sebaliknya, penilaian terburuk terhadap menteri/kepala badan disandang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, hanya sebesar 0,17 persen.

Disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang dinilai buruk 0,25 persen.

“Pada momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penilaian terbaik menteri/kepala badan diraih oleh SeskabTeddy, sedangkan Nusron Wahid menjadi yang terburuk,” ungkap Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch, dikutip Sabtu (31/10).

Menteri/Kepala Badan dengan Penilaian Terbaik