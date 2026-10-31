menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Survei IndocPolls: Seskab Teddy Dinilai Terbaik, Nusron Menteri Berkinerja Terburuk

Survei IndocPolls: Seskab Teddy Dinilai Terbaik, Nusron Menteri Berkinerja Terburuk

Survei IndocPolls: Seskab Teddy Dinilai Terbaik, Nusron Menteri Berkinerja Terburuk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ilustrasi. Foto: arsip JPNN.com/Ryana Aryadita

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sepanjang dua tahun pemerintahan telah melakukan delapan kali reshuffle terhadap jajaran pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Pergantian menteri ataupun kepala badan/lembaga lainnya merupakan hak prerogatif presiden, meski demikian publik memiliki penilaian sendiri terhadap kinerjanya.

Temuan survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) menunjukkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai pejabat terbaik dengan penilaian sebesar 15,8 persen.

Baca Juga:

Angkanya tidak terpaut jauh dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang meraih 13,6 persen.

Sebaliknya, penilaian terburuk terhadap menteri/kepala badan disandang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, hanya sebesar 0,17 persen.

Disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang dinilai buruk 0,25 persen.

Baca Juga:

“Pada momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penilaian terbaik menteri/kepala badan diraih oleh SeskabTeddy, sedangkan Nusron Wahid menjadi yang terburuk,” ungkap Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch, dikutip Sabtu (31/10).

Menteri/Kepala Badan dengan Penilaian Terbaik

Survei IndocPolls menunjukkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai pejabat terbaik dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dianggap terburuk

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI