Survei IndocPolls: Tahun Kedua Prabowo-Gibran, Tingkat Kepuasan Publik 57,4 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) menemukan bahwa tingkat kepuasan publik pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 57,4 persen. Dari 57,4 persen itu, 7,3 persen di antaranya sangat puas dipimpin duet Prabowo-Gibran.

Selain itu, survei juga menemukan bahwa tingkat ketidakpuasan publik di angka cukup tinggi, yakni 40,0 persen. Dari 40,0 persen itu 3,7 persen di antaranya bahkan merasa sangat tidak puas. Sisanya, menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

“Kepuasan publik menyentuh angka 57,4 persen pada dua tahupertama pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch, dikutip Sabtu (31/10).

Kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dirasakan dalam bidang pertahanan dan keamanan.

“Sebanyak 70,4 persen publik merasa puas kinerja di bidang hankam, dengan 24,9 persen saja yang merasa tidak puas dan sisanya 4,7 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab,” ujar Taufik.

Dia menjelaskan bahwa latar belakang Prabowo dari militer dan pengalaman menjabat menteri pertahanan, berkorelasi terhadap tingginya kepuasan publik di bidang hankam.

“Dalam masa yang singkat, Prabowo berupaya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dengan pengadaan sejumlah alutsista strategis dan modern,” lanjutnya.

Kepuasan tinggi juga dirasakan di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang mencapai 62,1 persen. Hanya 34,1 persen yang merasa tidak puas dan sisanya 3,2 persen tidak tahu/tidak jawab.