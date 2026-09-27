Survei INES Catat Kepuasan Publik ke Prabowo Capai 79,3 Persen, 2 Hal Ini Jadi Catatan

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei nasional Indonesia Network Election Survey (INES) menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada di level tinggi menjelang dua tahun pemerintahan.

Namun, isu ekonomi rakyat, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam hasil survei nasional INES yang drilis pada Sabtu (26/9).

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menyampaikan survei ini bertujuan untuk membaca pendapat masyarakat Indonesia tentang kinerja pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

"Secara umum, publik memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, terutama pada aspek ketegasan, stabilitas politik, diplomasi, dan program-program pro-rakyat," kata Andri.

Secara rinci, Andri menyampaikan temuan lengkap survei INES, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tercatat sebesar 79,3 persen, sementara 17,4 persen menyatakan kurang/tidak puas, dan 3,3 persen tidak menjawab.

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Sejalan dengan itu, tingkat kepercayaan publik mencapai 82,1 persen, sementara 16,5 persen kurang atau tidak percaya dan 1,4 persen tidak menjawab.

INES juga mencatat sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, serta kecepatan eksekusi program-program pro-rakyat yang digulirkan pemerintah.