Survei IPO: Bahlil Masuk Tiga Besar Menteri Berkinerja Baik

jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkapkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masuk dalam tiga besar menteri dengan kinerja terbaik.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan Bahlil berada di posisi ketiga dengan tingkat kepuasan publik 32,0 persen.

Kemudian, posisi pertama ditempati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meraih 42,8 persen dan kedua Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya dengan 33,5 persen.

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Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan penilaian publik terhadap kinerja para menteri memiliki keterkaitan dengan tingkat popularitas masing-masing figur. Menurutnya, kedua indikator tersebut turut membuat Bahlil menjadi salah satu sosok yang cukup menonjol di jajaran kabinet.

"Temuan survei juga mencerminkan dinamika opini publik yang terus berkembang," kata Dedi dalam keterangannya, Senin (10/8).

Persepsi masyarakat terhadap pemerintah, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden, serta pilihan politik terhadap partai dan tokoh nasional menjadi bagian dari potret yang disajikan dalam survei IPO periode ini.

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"Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja dengan baik, ini linier dengan popularitas,"ujar Dedi.

Selain memperoleh penilaian positif terhadap kinerja, Bahlil juga menempati posisi ketiga dalam tingkat popularitas menteri.