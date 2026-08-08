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Survei IPO: Prabowo Belum Aman dari Kejaran KDM dan Anies

Survei IPO: Prabowo Belum Aman dari Kejaran KDM dan Anies
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Prabowo saat menghadiri Harlah ke-28 PKB. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan temuan Indonesia Political Opinion (IPO) berjudul Evaluasi Kebijakan Publik dan Stabilitas Sosial-Politik Nasional. 

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut Prabowo akan terpilih sebagai Presiden RI jika pemilihan dilaksanakan saat ini dengan simulasi terbuka. 

"Dalam simulasi terbuka, responden bebas menjawab tanpa intervensi, nama Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas," katanya melalui layanan pesan, Sabtu (8/8).

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Diketahui, Prabowo dalam simulasi terbuka mengantongi elektabilitas sebesar 23,4 persen atau menjadi yang tertinggi.

Namun, katanya, capaian elektabilitas Prabowo tak berbeda jauh dibandingkan pesaing lain seperti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM hingga eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

"Ya, memang tidak signifikan meninggalkan nama-nama yang lain," kata Dedi.

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Elektabilitas KDM dan Anies dalam temuan IPO masing-masing sebesar 21,7 persen serta 11,5 persen.

Dedi melanjutkan posisi Prabowo sebagai pemuncak elektabilitas belum sepenuhnya aman dari kejaran pesaing. 

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut Prabowo akan terpilih sebagai Presiden RI jika pemilihan dilaksanakan saat ini dengan simulasi terbuka.

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