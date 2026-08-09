Survei IPO: Sebanyak 63 persen Tidak Puas Pelaksanaan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Political Opinion (IPO) menggelar survei Evaluasi Kebijakan Publik dan Stabilitas Sosial-Politik Nasional yang disampaikan Sabtu (8/8) ini.

Satu di antaranya IPO menghitung angka kepuasan publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mulanya, IPO menghitung tingkat pengetahuan warga terhadap program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.

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Sebanyak 77 persen responden rupanya sudah mengetahui program, baik sebagai bukan penerima manfaat (41 persen), akseptor (22 persen), maupun hanya mengetahui melalui orang lain (14 persen).

Temuan IPO menyatakan hanya sekitar 21 persen responden yang belum mengetahui secara langsung atau hanya mengetahui nama program, sedangkan tiga persen tidak pernah mendengar MBB.

"Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi sosialisasi, MBG telah berhasil menjangkau sebagian besar masyarakat," demikian rilis IPO yang dikirim direktur eksekutifnya Dedi Kurnia Syah, Sabtu (8/8).

Namun, temuan IPO juga menyatakan sebanyak 63 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas dengan pelaksanaan program MBG.

"51 persen tidak puas dan 12 persen sangat tidak puas," demikian pernyataan rilis lembaga survei tersebut.