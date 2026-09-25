Survei Ipsos 2026: Mudah, Cepat, dan Stabil Jadi Pertimbangan Pengguna Bank Digital
jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia mencatat pertumbuhan transaksi melalui internet dan aplikasi mobile, masing-masing sebesar 9,39% dan 24,25% (yoy).
Kemudian, transaksi QRIS melesat 82,42% (yoy).
Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi atau tumbuh 28,69% pada Juli 2026.
Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla menyampaikan sebanyak 71% responden menyebut proses transaksi yang mudah dan cepat sebagai salah satu faktor utama memilih bank digital.
Hansal mengatakan 66% masyarakat mempertimbangkan kelengkapan produk dan fitur transaksi, serta 61% yang menilai pentingnya aplikasi yang mudah digunakan.
“Sementara itu, 57% menyebut proses pembukaan rekening yang sederhana sebagai salah satu faktor yang mendorong penggunaan aplikasi bank digital,” ujar Hansal, di Jakarta (25/9).
Menurut Hansal, pengalaman menggunakan aplikasi bank digital semakin mencakup berbagai aspek, mulai dari kecepatan transaksi dan stabilitas sistem hingga kemudahan interface dan kelancaran proses bagi pengguna sehari-hari.
“Pengguna bank digital tidak hanya membutuhkan akses terhadap layanan perbankan secara digital, tetapi juga pengalaman yang mudah, cepat, stabil, dan dapat diandalkan,” jelas Hansal.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, tumbuh 28,69% secara tahunan (year-on-year).
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