Survei Ipsos 2026: Mudah, Cepat, dan Stabil Jadi Pertimbangan Pengguna Bank Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia mencatat pertumbuhan transaksi melalui internet dan aplikasi mobile, masing-masing sebesar 9,39% dan 24,25% (yoy).

Kemudian, transaksi QRIS melesat 82,42% (yoy).

Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi atau tumbuh 28,69% pada Juli 2026.

Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla menyampaikan sebanyak 71% responden menyebut proses transaksi yang mudah dan cepat sebagai salah satu faktor utama memilih bank digital.

Hansal mengatakan 66% masyarakat mempertimbangkan kelengkapan produk dan fitur transaksi, serta 61% yang menilai pentingnya aplikasi yang mudah digunakan.

“Sementara itu, 57% menyebut proses pembukaan rekening yang sederhana sebagai salah satu faktor yang mendorong penggunaan aplikasi bank digital,” ujar Hansal, di Jakarta (25/9).

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Menurut Hansal, pengalaman menggunakan aplikasi bank digital semakin mencakup berbagai aspek, mulai dari kecepatan transaksi dan stabilitas sistem hingga kemudahan interface dan kelancaran proses bagi pengguna sehari-hari.

“Pengguna bank digital tidak hanya membutuhkan akses terhadap layanan perbankan secara digital, tetapi juga pengalaman yang mudah, cepat, stabil, dan dapat diandalkan,” jelas Hansal.