Survei Jalur Bakauheni-Merak Untuk Pastikan Kesiapan Pelayanan Nataru

jpnn.com, LAMPUNG - Kemenhub bersama Polri serta stakeholder lain menggelar Survei Kesiapan Jalur Transportasi dan Pelabuhan Penyeberangan dalam rangka Pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 pada Kamis (5/11).

Survei dilakukan pada sejumlah titik strategis di Bakauheni dan Merak untuk memastikan kesiapan pengamanan, kelancaran arus lalu lintas, keselamatan transportasi, dan pelayanan kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Agenda tersebut dilaksanakan oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Roycke Harry Langie, Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin, Dirut PT Jasa Raharja Awaluddin Dirut PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Turmudi, dan stakeholder terkait.

Astamaops Polri Komjen Roycke Harry Langie mengatakan pengecekan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data dan indikator untuk menyusun rencana operasi pengamanan nataru, khususnya terkait kesiapan fasilitas yang akan digunakan masyarakat.

“Dari tiga titik yang sudah kami lihat, secara umum sudah sesuai standar. Nanti mungkin ada teknis-teknis lain yang akan kami atur, baik mulai dari jalur masuk maupun jalur keluar,” ujar Roycke di Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Sementara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menyampaikan kondisi infrastruktur di kawasan Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan dibandingkan hasil evaluasi dua tahun sebelumnya.

“Berdasarkan evaluasi dua tahun terakhir, secara infrastruktur ini jauh lebih baik,” terang Kakorlantas .

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan survei bersama tersebut merupakan langkah antisipatif untuk mengidentifikasi kondisi jalur, potensi hambatan, kesiapan fasilitas transportasi, serta kebutuhan penguatan pelayanan menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat.