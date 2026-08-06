Survei Laboratorium Suara Indonesia: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo dan Polri Tinggi
jpnn.com - Laboratorium Suara Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun kepemimpinan pemerintahan mereka.
Direktur Eksekutif LSI Muhamad Riyad menyebut hasil survei lembaganya menunjukkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,7%. Namun, 18,2% responden tidak puas dan 3,1% lainnya tidak memberikan jawaban.
"Sebanyak 78,7 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ini semua menjadi modal politik menjelang dua tahun kepemimpinan mereka, sehingga persepsi publik yang baik bisa terus terjaga oleh pemerintah," kata Muhammad Riyad, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/8/2026).
Dia mengatakan di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap ketidakpastian berbagai aspek, pemerintah justru masih memperoleh kepuasan tinggi dari masyarakat.
Kepuasan tersebut karena publik menilai pemerintah mampu menstabilkan kondisi ekonomi (78,3%). Namun, 17,9% responden tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 3,8% responden lainnya tidak menjawab.
Riyad menilai kepuasan dan kepercayaan public terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendekati 80 persen selama hampir dua tahun kepemimpinan, itu karena pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah panasnya isu global, serta geopolitik yang memberikan dampak ketidakpastian hampir di semua sektor.
Secara kuantitatif, katanya, hal lain yang dapat menjelaskan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah dari keberhasilan pemerintah menangani masalah-masalah yang ada.
Hasilnya LSI, kata Riyad, 77,8% responden menilai puas karena pemerintahan Prabowo berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Sementara, 19,4% responden menilai tidak puas dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, 2,8% responden tidak menjawab.
Laboratorium Suara Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, Kejagung, hingga Polri.
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