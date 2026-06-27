Survei Litbang Kompas Catat Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan riset terbaru, kepercayaan publik terhadap institusi Polri tercatat sebesar 82,4 persen, melonjak signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 76,2 persen.

Selain kepercayaan, citra positif Polri juga mencatatkan angka 71,5 persen. Capaian ini dinilai sebagai sinyal semakin kuatnya penerimaan publik terhadap kinerja kepolisian di tengah masyarakat.

Pemerhati hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan, mengapresiasi hasil survei tersebut. Hasil survei kinerja Polri ini, akan menjadi bagian kado masyarakat terhadap Polri, kata dosen pascasarjana itu di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan buah dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta penguatan profesionalisme dan transparansi. "Naiknya citra positif Polri hingga mencapai 71,5 persen menunjukkan masyarakat mulai merasakan perubahan yang dilakukan institusi kepolisian," ujar anggota Kompolnas periode 2012-2016 itu.

Edi Hasibuan menilai, kepercayaan publik adalah modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia berharap hasil survei itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan.

"Kami minta kepada seluruh jajaran Polri, angka kepercayaan publik yang tinggi jangan membuat Polri cepat berpuas diri. Justru harus menjadi dorongan agar reformasi internal, peningkatan integritas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan terus ditingkatkan," tambahnya.

Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 9 hingga 18 April 2026 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara representatif. Hasil riset ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap citra dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri dibandingkan survei sebelumnya.

Edi Hasibuan menilai, apabila Polri mampu menjaga konsistensi kinerja, memperkuat profesionalisme, serta terus membuka ruang evaluasi dan kritik yang konstruktif, maka tingkat kepercayaan masyarakat diyakini akan terus meningkat di masa mendatang. (tan/jpnn)