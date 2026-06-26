Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepercayaan Polri Naik Jadi 82,4%

jpnn.com, JAKARTA - Polri mencatatkan rapor positif dalam evaluasi publik pada April 2026. Berdasarkan Survei Litbang Kompas, terjadi peningkatan signifikan pada indikator citra, kepuasan hingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dibandingkan tahun sebelumnya.

Citra kelembagaan terhadap Polri juga naik signifikan menjadi 71,5 persen dari tahun sebelumnya di persentase 64,4 persen:

Berdasarkan Survei Litbang Kompas, kenaikan citra positif Polri ini dikaitkan dengan banyaknya pelibatan anggota Polri sebagai ujung tombak alat personel Korps Bhayangkara di lapangan.

Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga meningkat sebesar 82,4 persen. Hal ini naik jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 76,2 persen.

Dilihat pada Jumat (26/6), Survei Litbang Kompas diselenggarakan pada 9 hingga 18 April 2026 melalui metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen.

Berdasarkan Survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Polri naik. Tahun sebelumnya tingkat kepercayaan berada di 65 persen kini menjadi 67,6 persen.

Selain itu, Litbang Kompas juga menanyakan penilaian ke responden yang pernah berhubungan dengan Polri. Hasilnya, skor kinerja profesionalitas Polri naik dari sebelumnya 7,76 persen menjadi 8,37 persen.