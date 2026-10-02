Survei LKPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 80,7 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional masih berada pada level relatif tinggi.

Hal tersebut tergambar dalam hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dilakukan pada tanggal 8–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Survei LKPI mencatat sebanyak 80,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sementara sebanyak 14,4 persen menyatakan tidak puas. Adapun 4,9 persen responden memilih tidak memberikan jawaban.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa memasuki periode mendekati dua tahun pemerintahan, persepsi publik terhadap kinerja Presiden masih didominasi penilaian positif, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang memberikan penilaian berbeda pada sejumlah sektor.

Kepercayaan kepada Presiden

Selain mengukur kepuasan terhadap kinerja, LKPI juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya sebanyak 82,1 persen responden menyatakan Percaya kepada Presiden Prabowo Subianto, sedangkan sebanyak 12,8 persen menyatakan tidak percaya. Sementara 5,1 persen responden tidak memberikan jawaban.

Angka kepercayaan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membaca persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional menjelang dua tahun pemerintahan.