jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Logitera Research & Data Consulting mencatat mayoritas masyarakat mengharapkan mekanisme penjaringan terbuka untuk calon wakil presiden Pemilu 2029.

Sebanyak 54,9 persen responden memilih mekanisme penjaringan yang melibatkan kader partai koalisi dan tokoh nonpartai.

Besarnya dukungan terhadap mekanisme tersebut membuka peluang bagi figur di luar struktur partai untuk ikut dipertimbangkan sebagai calon pemimpin nasional.

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Peneliti Logitera Andi Muhammad menyebutkan sejumlah nama muncul dalam simulasi terbuka calon wakil presiden.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperoleh 12,4 persen, eks Wapres Gibran Rakabuming Raka 10,8 persen, serta Agus Harimurti Yudhoyono 7,5 persen.

Nama yang cukup mengejutkan, yakni Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memperoleh 6,1 persen dalam simulasi terbuka calon wakil presiden. Sementara Sherly Tjoanda dan Mahfud MD masing-masing memperoleh 4 persen.

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Andi menjelaskan tingginya dukungan terhadap penjaringan terbuka menunjukkan keinginan masyarakat agar penentuan calon wakil presiden tidak hanya menjadi urusan elite partai politik.

“Publik menghendaki adanya kesempatan bagi tokoh dari berbagai latar belakang untuk ikut bersaing berdasarkan kapasitas dan kemampuan,” ucap Andi.