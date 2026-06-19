Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Utama, Dongkrak Citra Positif PSI

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei nasional bertajuk "Pengaruh Sosok Jokowi terhadap Citra Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pandangan Masyarakat".

Survei yang digelar secara daring di 32 provinsi pada 10 - 17 Juni 2026 terhadap 1.922 responden ini menemukan bahwa sosok Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengaruh signifikan terhadap citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap PSI.

Direktur Riset dan Kebijakan Politik LPI Fernando Emas menyebutkan temuan survei tersebut merupakan cermin realitas politik di Indonesia yang masih bertumpu pada kekuatan figur dan berdampak pula terhadap citra partai politik.

Terhadap PSI, menurutnya terjadi perpindahan persepsi dari figur kepada partai. Hal itu dijelaskannya saat merilis survei nasional LPI, di Jakarta, Jum'at 19 Juni 2026.

"Dari temuan survei LPI, 'image transfer' terjadi antara figur Jokowi dengan PSI yang dikabarkan bakal menjadi Ketua Dewan Pembina partai ini," ujar Fernando Emas.

Dia menyebut hasil survei terlihat, bahwa rerata 70.2% masyarakat menilai bahwa kedekatan PSI dengan Jokowi dapat meningkatkan kesan (citra) positif terhadap partai.

Dengan rincian penilaian sebanyak 37.7% responden menilai dapat meningkatkan, 26.4% responden menjawab cukup dapat meningkatkan, dan 6.1% responden menilai sangat dapat meningkatkan.

Sementara 15.5% responden menjawab tidak dapat meningkatkan, dan 10.5% responden menjawab kurang dapat meningkatkan. Lalu sebanyak 3.8% responden memilih tidak menjawab.