Survei Matriks: Dua Menteri Ini Dinilai Memiliki Kinerja Terburuk

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki dua tahun usia pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, sejumlah nama menteri dan pejabat strategis lainnya di Kabinet Merah Putih menjadi sorotan publik.

Temuan survei Matriks Politik Indonesia menunjukkan Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dinilai sebagai menteri-menteri yang terburuk.

Natalius Pigai menempati peringkat pertama menteri terburuk sebesar 82,6 persen, sedangkan Nusron Wahid pada peringkat kedua (78,3 persen), disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (75,2 persen).

Pada urutan berikutnya ada nama-nama seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (68,2 persen), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,7 persen), dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait (60,7 persen).

“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi dalam keterangannya.

Penilaian Menteri Terburuk dan Tingkat Popularitasnya

Menurut Supriyadi, sosok Nusron Wahid menjadi menteri terburuk dengan popularitas cukup tinggi, yakni 72,9 persen.

“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan KPK,” kata dia.