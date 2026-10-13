Survei: Mayoritas Masih Puas dengan Kinerja Prabowo, tetapi Selisihnya Tipis

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang dua tahun usia pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah.

Temuan survei Arawicaksa Institute menunjukkan tingkat kepuasan publik hanya sebesar 50,1 persen, di antaranya 3,3 persen menyatakan sangat puas.

Sedangkan yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen, termasuk 6,1 persen yang menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Sisanya sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

“Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” ungkap peneliti senior Arawicaksa Isntitute Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut Rudi, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bukan sesuatu yang anomali.

“Pada awal-awal pemerinntahan Jokowi periode pertama, tingkat kepuasan pun pernah menyentuh angka di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” jelas Rudi.

Dengan membaiknya perekonomian dan gencarnya pembangunan infrastruktur, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dan bertahan di kisaran 60-70 persen.