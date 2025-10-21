Survei Membuktikan: Cuma 2% Responden Sangat Puas dengan Kinerja Gibran bin Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Survei untuk mengukur pendapat publik tentang kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang rendah terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Temuan itu terungkap dalam hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) yang bertitel Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik.

Direktur IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan survei tingkat kepuasan itu tidak dalam kapasitas menguji persepsi publik atas kinerja Gibran. Alasannya, wapres tidak memiliki kewenangan melekat, terkecuali melaksanakan tugas presiden.

"Pertanyaan ini hanya mengukur seberapa puas publik dengan keberadaan Wakil Presdien Gibran Rakabuming raka dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto," kata Dedi melalui keterangan persnya, Selasa (21/10/2025).

Walakin, hasil survei IPO memperlihatkan responden yang sangat puas dengan kinerja putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu hanya 2 persen. Syahdan, responden IPO yang menyatakan puas terhadap kinerja Gibran sebesar 27 persen.

"Gabungan tren kepuasan (sangat puas dan puas) hanya berada di angka 29 persen," ujar Dedi.

Adapun responden yang merasa cukup dengan kinerja Gibran sebagai wakil oresiden mencapai 34 persen.

IPO juga mencatat 32 persen responden tidak puas dengan kinerja Gibran sebagai Wapres RI. "Untuk responden yang mengaku sangat tidak puas, angkanya mencapai lima persen," imbuh Dedi.