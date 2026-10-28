Survei Omniki: Ada Perbedaan Sikap Publik dan Pemerintah soal Konflik Timteng

jpnn.com, JAKARTA - Omniki.Survey merilis hasil survei kuantitatif MENA 2026 terkait konflik Timur Tengah dalam webinar pada pertengahan Oktober 2026 yang diikuti 154 peserta.

Manajer Pengembangan Bisnis Omniki Dwiputri Sutanto memaparkan adanya perbedaan pandangan masyarakat dan posisi resmi pemerintah dalam menyikapi.

Temuan ini juga memperlihatkan hubungan antara sikap responden, intensitas mengikuti konflik, dan sumber informasi yang mereka gunakan.

Adapun survei mencakup responden di Armenia, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Sebanyak 57,4 persen responden di Armenia cenderung berpihak kepada Iran. Sementara itu, banyak responden di Oman dan UEA memilih bersikap netral,” ujar Dwiputri dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Dia melanjutkan di Oman, sebanyak 38,5 persen responden yang mengikuti konflik dengan sangat dekat cenderung berpihak kepada Iran.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan responden yang sama sekali tidak mengikuti konflik, yakni 20,7 persen.

Sebaliknya, proporsi responden yang belum yakin mencapai 34,7 persen pada kelompok yang tidak mengikuti konflik, sedangkan pada kelompok yang mengikuti konflik dengan sangat dekat sebesar 12,9 persen.