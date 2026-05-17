Survei Opini Rakyat Soal Anggota DPRD Riau, Citra Sumardany Meningkat

jpnn.com, PEKANBARU - Lembaga Survei Opini Rakyat merilis hasil survei terbaru terkait penilaian masyarakat terhadap citra anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru yang terpilih pada Pemilu 2024.

Survei dilaksanakan pada 24 April hingga 16 Mei 2026 dengan melibatkan 290 responden pemilih yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. Komposisi responden dibuat seimbang antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga representasi penilaian publik.

Ketua Lembaga Survei Opini Rakyat sekaligus dosen Universitas Riau, Adlin, mengatakan survei ini bertujuan membaca dinamika persepsi masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat setelah lebih dari satu tahun menjalankan mandat politik.

“Survei ini menggambarkan bagaimana masyarakat menilai kinerja dan citra anggota DPRD Provinsi Riau setelah lebih dari satu tahun menjalankan amanah,” ungkap Adlin, dalam keterangan resmi, Minggu (17/5).

Hasil survei menunjukkan adanya lonjakan signifikan citra publik anggota DPRD Provinsi Riau, Sumardany, yang mencatat peningkatan persepsi masyarakat paling kuat dibandingkan survei periode sebelumnya.

Dalam temuan survei, Sumardany memperoleh tingkat citra publik sebesar 11,38 persen, meningkat tajam dibandingkan survei April 2025 yang hanya berada di angka 4 persen.

Kenaikan hampir tiga kali lipat tersebut dinilai sebagai indikator kuat meningkatnya kepercayaan publik sekaligus pengakuan masyarakat terhadap kinerja politiknya di daerah pemilihan.

Adlin menilai tren peningkatan tersebut menjadi salah satu temuan paling menonjol dalam survei tahun 2026.