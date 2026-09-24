Survei Poltracking: Gerindra Tertinggi, Elektabilitas PAN, PKS, & PSI Tak Sampai 4%

jpnn.com, JAKARTA - Poltracking pada Rabu (23/9) kemarin mengungkap survei terbaru berjudul Membaca Peta Elektoral dan Dinamika Partai Politik yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026.

Lembaga riset tersebut menghitung elektabilitas partai dengan simulasi surat suara 18 parpol.

Poltracking dalam survei tersebut mengungkap bahwa Gerindra menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi dengan 23,2 persen.

"Masih unggul dibandingkan partai lainnya, partai yang mendukung pemerintahan saat ini," ujar peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro, dalam konferensi pers secara virtual seperti dikutip Kamis (24/9) persen.

Berturut-turut setelah Gerindra, setidaknya ada lima partai yang memiliki elektabilitas di atas empat persen, yakni PDI Perjuangan (11,6 persen), Golkar (10,4 persen), PKB (6,2 persen), Demokrat (6,1 persen), dan NasDem (4,4 persen).

Poltracking mengungkap beberapa partai masih di bawah empat persen, yakni PAN (3,4 persen), PKS (3,3 persen), PSI (2,3 persen), dan PPP (1,9 persen).

"Sementara itu partai lainnya masih di bawah satu persen," ujar Yoki.

Poltracking juga memotret tren elektabilitas dengan Gerindra yang cenderung stabil dengan sempat menguat pada Maret dan Mei, tetapi melemah pada Juli serta Agustus.