Survei PPI: Menteri Amran, Seskab Teddy, dan Menpora Erick Berkinerja Terbaik

jpnn.com - Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tiga pejabat di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkinerja paling moncer.

Dalam survei yang dipaparkan Direktur PPI Adi Prayitno itu, ketiga pejabat berkinerja terbaik itu adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menpora Erick Thohir.

"Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan 15,4 persen, diikuti Teddy Indra Wijaya sebesar 14,5 persen, dan Erick Thohir sebesar 6 persen," kata Adi saat merilis hasil survei nasional PPI bertajuk "Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" pada Minggu (18/10/2026).

Adi menyebut temuan ini menarik karena ketiganya mendapatkan apresiasi melalui karakteristik yang berbeda. Amran menonjol melalui isu swasembada pangan, Teddy lewat persepsi tentang etos kerja dan komunikasi pemerintahan, sedangkan Erick terkait perkembangan Timnas Indonesia.

Swasembada Pangan Menjadi Ukuran Keberhasilan

Terkait Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, isu pangan menjadi faktor paling menonjol dalam membentuk penilaian positif masyarakat.

Dari responden yang menilai Amran berkinerja baik, sebanyak 29,6 persen menyebut swasembada pangan sebagai alasan. Sebanyak 17,6 persen lainnya menyebut pupuk murah dan berlimpah.

Alasan berikutnya adalah kerjanya terlihat sebesar 9,7 persen, tidak melakukan pencitraan 7,2 persen, kebijakannya bagus 6,7 persen, serta sering turun ke lapangan 5,4 persen.

Besarnya penilaian terhadap swasembada pangan menunjukkan bahwa sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat memiliki tempat penting dalam evaluasi terhadap kinerja pemerintah.