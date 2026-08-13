Survei Prisma: Kepuasan terhadap Kinerja Gubernur Helmi Hasan Capai 81,2 Persen

jpnn.com - Prisma Research & Strategy mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mencapai 81,2 persen.

Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan di seluruh wilayah kecamatan di Provinsi Bengkulu pada 22 Juni hingga 2 Juli 2026.

Prisma menyebut tingginya tingkat kepuasan terhadap Helmi Hasan antara lain ditopang penilaian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan, layanan ambulans gratis, serta perbaikan infrastruktur kesehatan.

Berdasarkan agregasi survei yang dilakukan Prisma di sejumlah provinsi, Helmi Hasan juga disebut masuk dalam jajaran 10 gubernur dengan tingkat penilaian kinerja terbaik secara nasional.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum tercatat sebesar 72,8 persen.

"Sejumlah sektor pelayanan dasar memperoleh penilaian relatif tinggi dari masyarakat," kata Direktur Riset Prisma Research & Strategy, Firtson dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Aspek ketertiban dan keamanan lingkungan mendapat tingkat kepuasan tertinggi, yakni 85,8 persen.

Selanjutnya, jangkauan jaringan telekomunikasi dinilai memuaskan oleh 76,8 persen responden, disusul keandalan pasokan listrik 73,3 persen.