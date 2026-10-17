Survei SMRC: Dedi Mulyadi Tertinggi, Setelah Itu Anies, Baru Prabowo
jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto hanya memperoleh elektabilitas sebesar 9,8 persen berdasarkan temuan teranyar Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) di simulasi 24 nama tokoh.
Prabowo berdasarkan survei teranyar SMRC menempati posisi ketiga di bawah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Mengacu survei berjudul Elektabilitas Presiden Prabowo itu, Dedi memperoleh angka keterpilihan 35,5 persen.
"Simulasi semi terbuka, Dedi Mulyadi meraih dukungan paling tinggi 35,5 persen elektabilitas tertinggi," demikian temuan SMRC, Sabtu (17/10).
Sementara itu, Anies dalam survei teranyar memperoleh elektabilitas 10,3 persen atau menjadi kedua tertinggi.
Prabowo selanjutnya berada di posisi ketiga dengan 9,8 persen. Berturut-turut setelah itu ditempati Wapres RI Gibran Rakabuming Raka (8,4 persen), eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (5,0 persen), lalu eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (5,0 persen).
Survei SMRC juga mengungkap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperoleh elektabilitas 2,1 persen.
Setelah itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos (1,8 persen), eks Menko Polhukam Mahfud MD (1,7 persen), Ketum PSI Kaesang Pangarep (1,2 persen), hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo (1,0 persen).
Elektabilitas Presiden RI Prabowo Subianto kalah dibandingkan milik Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
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