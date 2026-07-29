Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Puas dengan Pelaksanaan Program MBG
jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut mayoritas publik merasa tidak puas dengan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) era Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal demikian tertuang dalam temuan SMRC bertajuk Program Khusus Presiden: MBG dan KDMP yang dilaksanakan 5-19 Juli 2026.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut tingkat pengetahuan publik atau awareness tentang program MBG mencapai 95,4 persen dan hanya 4,6 persen yang belum pernah dengar.
"Jadi, sudah hampir semua orang tahu, ya," kata Deni seperti disiarkan di YouTube akun SMRC TV, Rabu (29/7).
Dia merasa wajar MBG dikenal luas rakyat, karena instansi yang mengurusi program tersebut, yakni BGN telah dibentuk era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, sangat wajar, kalau popularitasnya sangat tinggi, kedikenalannya sangat tinggi," kata Deni.
Namun, lanjut Deni, hanya 6,2 persen yang merasa sangat puas pada pelaksanaan MBG dari responden yang tahu program andalan Prabowo itu.
"27,6 persen cukup puas, 31 persen kurang puas, 30,6 persen tidak puas sama sekali, dan ada 4,6 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab," lanjutnya.
SMRC menyebut tren ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaan MBG mengalami peningkatan dalam sembilan bulan belakangan ini.
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