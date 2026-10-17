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Survei SMRC: Pemilih Gerindra Tak Solid Kepada Prabowo, Banyak Dukung Tokoh Lain

Survei SMRC: Pemilih Gerindra Tak Solid Kepada Prabowo, Banyak Dukung Tokoh Lain
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Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Foto: dok Partai Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menghitung peta dukungan pemilih partai politik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Penghitungan dilakukan dalam simulasi semiterbuka berdasarkam survei pada periode 1–10 Oktober 2026.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut pihaknya menemukan ketidakselarasan keputusan elite partai dan aspirasi pemilih bawah.

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Sebab, kata Deni, dukungan partai di tingkat elite untuk Prabowo tak selaras dengan aspirasi pemilih level bawah. 

"Ternyata dukungan untuk Pak Prabowo di semua kelompok pemilih partai itu rendah semua," kata Deni saat membeberkan survei dikutip, Sabtu (17/10).

Data SMRC mengungkap hanya 20 persen pemilih Gerindra yang pada akhirnya mendukung Prabowo. 

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Sebanyak 74 persen menyokong kandidat lain dan sisanya enam persen tak menjawab.

"Jadi di pemilih Gerindra pun dukungan untuk Pak Prabowo sangat rendah," kata Deni.

SMRC menghitung peta dukungan pemilih partai politik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dalam simulasi semiterbuka. Bagaimana angkanya?

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