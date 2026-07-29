Survei SMRC: Prabowo Tak Terpilih Sebagai Presiden Andai Pilpres Digelar Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto tak akan terpilih sebagai pemimpin di tanah air, jika kontestasi dilaksanakan pada Rabu (29/7) ini.
Hal demikian seperti tertuang dalam rilis resmi SMRC menyikapi judul survei "Elektabilitas Calon-Calon Presiden."
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad telah mengonfirmasi rilis terkait elektabilitas kandidat yang berpotensi menjadi capres itu.
"Bila pemilihan presiden dilakukan sekarang dan Prabowo maju sebagai calon, kemungkinan dia tidak akan terpilih kembali," demikian petikan rilis SMRC yang telah dikonfirmasi Saidiman, Rabu.
Elektabilitas Prabowo dalam rilis itu hanya sebesar 14,5 persen atau kalah dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
Dedi dalam temuan survei berjudul Elektabilitas Calon-Calon Presiden yang dibuat SMRC mengantongi angka keterpilihan sebesar 35,0 persen.
"Dedi Mulyadi mendapatkan dukungan sebesar 35 persen," demikian petikan rilis tersebut.
Selanjutnya, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan mendapat elektabilitas sebesar 8,2 dalam temuan terbaru SMRC.
SMRC menyebut elektabilitas Presiden RI Prabowo kalah dibandingkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan angka telak.
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