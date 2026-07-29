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Survei SMRC: Terjadi Tren Penurunan Terhadap Kepuasan Kinerja Prabowo, Angkanya Wow!

Survei SMRC: Terjadi Tren Penurunan Terhadap Kepuasan Kinerja Prabowo, Angkanya Wow!
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Presiden Prabowo perlu membenahi gaya pidato, sehingga tak berbicara kontraproduktif. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap terjadi tren penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam survei terbaru SMRC berjudul Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden yang dilaksanakan 5-19 Juli 2026.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 51,1 persen pada Juli 2026.

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"Kita bisa mengatakan ada 51,1 persen warga yang merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo," kata Deni seperti disiarkan di YouTube akun SMRC TV dikutip Rabu (29/7).

Sementara itu, SMRC mencatat angka pihak yang tak puas dengan kinerja Prabowo pada Juli 2026 mencapai 46,9 persen. 

"Merasa kurang atau tidak puas 46,9 persen dan yang tidak tahu 2,1 persen," ujarnya.

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Namun, kata Deni, total kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mengalami penurunan tajam jika melihat temuan SRMC sebelumnya.

Temuan SRMC pada November 2025 mencatat angka kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 81,2 persen.

SMRC mengungkap terjadi tren penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo dari November 2025 sampai Juli 2026.

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