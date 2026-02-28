Survei TBRC Sebut 89,7% Responden Mendukung Program MBG

jpnn.com - Direktur Eksekutif Timur Barat Research Center (TBRC) Zaenal Abidin menyampaikan bahwa hasil survei lembaganya tentang setahun program MBG Presiden Prabowo, memperlihatkan tingginya dukungan masyarakat.

Zaenal menjelaskan dari hasil temuan survei didapati sebanyak 79,4% responden sangat mengetahui adanya program MBG untuk anak-anak sekolah dan 12,2% tahu, 3,1% tidak tahu, dan 5,3% tidak menjawab.

"Temuan survei menyatakan sebanyak 82,2% responden sangat puas dengan program MBG untuk anak anak mereka dan 12,6 tidak puas, 5,2% tidak menjawab," kata Zaenal, dikutip dari siaran persnya, Sabtu (28/2/2026).

Kemudian, survei juga mendapati 74,6% responden tidak tahu dan tidak melihat menu dan jenis makanan yang diberikan untuk program MBG pada anak anak mereka, sebanyak 3,7% responden kurang tahu, sedangkan 16,3% tahu dan melihat, dan 5,4 tidak menjawab.

Pengaruh program MBG pada ekonomi rumah tangga masyarakat, hasil survei menunjukan 84,3% program MBG di sekolah memengaruhi secara positif pada ekonomi rumah tangga responden dan sebanyak 11,3% menyatakan biasa saja, dan 4,4% tidak menjawab.

Dari temuan survei didapati bahwa 64,3% responden menyatakan akibat program MBG, pengeluaran rumah tangga mereka setiap bulan menurun hingga 10-20 % dari pengeluaran RT, sebanyak 31,4% responden pengeluaran rumah tangga tiap bulan menurun 5-10 %, dan 4,3% responden tidak menjawab.

Terkait mutu dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG kepada siswa di sekolah, sebanyak 60,2% persen responden menyatakan harus diperbaiki dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya.

"Sebanyak 30,7% menyatakan cukup bermutu dan berkualitas untuk gizi anak, dan 9,1% tidak menjawab," ujar Zaenal.