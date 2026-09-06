Survei Terbaru: Kepuasan Publik terhadap Gibran Masih di Bawah Prabowo, Jomplang!
jpnn.com, JAKARTA - Arus Survei Indonesia (ASI) menyampaikan ke publik hasil laporan survei nasional berjudul Evaluasi Kinerja dan Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Minggu (6/9).
Satu di antaranya, ASI menghitung angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
Temuan Arus Survei, angka publik yang merasa puas dengan kinerja Prabowo mencapai 57,6 persen yang terbagi sangat senang 9,0 persen dan cukup bahagia 48,6 persen.
"Sebanyak 57,6 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo," kata Direktur Eksekutif ASI Ali Rif'an saat membeberkan temuan pihaknya di Jakarta, Minggu.
Sementara itu, angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 40,6 persen yang terdiri dari kurang senang 34,0 persen & sangat tidak bahagia 6,6 persen.
Arus Survei dalam temuannya juga menghitung angka kepuasan publik terhadap Gibran yang hanya mencapai 40,1 persen, terdiri dari sangat senang 4,1 persen dan cukup bahagia 36,0 persen.
Selanjutnya, angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja Gibran mencapai 54,4 persen yang terdiri dari 39,7 persen kurang senang dan 14,7 sangat tidak bahagia.
Ali menyebut temuan ini angka kepuasan publik Prabowo dan Gibran begitu jomplang karena interval mencapai 17 persen.
Arus Survei Indonesia (ASI) menghitung interval angka kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dan Gibran mencapai 17 persen.
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