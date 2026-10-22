Survei Voxpol: 63,1% Responden Percaya Pemerintahan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Survei Voxpol Center Research and Consulting mencatat 63,1 persen responden percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil tersebut diperoleh dari survei yang berlangsung pada 3-12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini masih tergolong kuat.

Pangi menjelaskan angka kepercayaan tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat percaya dan percaya.

"Level confident-nya adalah 63,1 persen, baik yang sangat percaya 6,7 persen kami kolab dengan yang percaya 56,4 persen," kata Pangi saat memaparkan hasil survei, dikutip dari kanal YouTube Voxpol Center, Kamis (22/10).

Sementara responden yang menyatakan kurang percaya mencapai 29,3 persen. Adapun yang sangat tidak percaya sebesar 6,4 persen.

Sebanyak 1,2 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Pangi, hasil tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas responden masih menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.